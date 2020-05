Aparitie APOCALIPTICA a lui Leo Messi. :) Sarut pasional cu Antonella in vazul intregii lumi! Unde au aparut imaginile

Cunoscut mai degraba pentru discretie in ceea ce priveste latura personala si intima a vietii sale, argentinianul Leo Messi (32 de ani) le-a facut fanilor o surpriza placuta, in compania sotiei Antonella.

Cine ar fi crezut ca in spatiul public ar putea aparea imagini cu Leo si Antonella sarutandu-se cu patos? Ei bine, acest lucru s-a intamplat, in cel mai recent videoclip al artistului portorican Residente.

”Inainte de a veni sfarsitul lumii” se cheama melodia cunoscutului rapper de 42 de ani, in care acesta incearca sa prezinte importanta dragostei dintre oameni, in contextul caracterului efemer al vietii, sub amenintarea apocalipsei.

Practic, intreg videoclipul realizat de Residente este centrat pe ideea sarutului, nu mai putin de 113 cupluri din intreaga lume participand la aceasta inedita provocare. N-au lipsit celebritatile din fotbal, Leo Messi si Antonella fiind acompaniati de un alt fotbalist cunoscut, Paulo Dybala de la Juventus, impreuna cu logodnica Oriana Sabatini.