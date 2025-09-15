FC Barcelona nu a avut probleme decât în prima repriză a meciului cu Valencia din La Liga de duminică seara.

Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 29, iar în a doua repriză a început ”tăvălugul” catalan: Raphinha (53, 66), din nou Fermin Lopez (56) și Robert Lewandowski (76, 86) au marcat pentru victoria clară a trupei lui Hansi Flick, 6-0.

