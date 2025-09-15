VIDEO Cine este atacantul din Kuwait care a debutat pentru FC Barcelona în 6-0 cu Valencia

Cine este atacantul din Kuwait care a debutat pentru FC Barcelona &icirc;n 6-0 cu Valencia La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii s-au distrat în ultima etapă din La Liga.

TAGS:
Roony BardghjiFermin LopezRaphinhaRobert Lewandowskifc barcelona
Din articol

FC Barcelona nu a avut probleme decât în prima repriză a meciului cu Valencia din La Liga de duminică seara.

Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 29, iar în a doua repriză a început ”tăvălugul” catalan: Raphinha (53, 66), din nou Fermin Lopez (56) și Robert Lewandowski (76, 86) au marcat pentru victoria clară a trupei lui Hansi Flick, 6-0.

Roony Bardghji, sirianul din Kuwait care joacă pentru Suedia

La FC Barcelona a debutat, chiar ca titular, extrema dreaptă Roony Bardghji.

Atacantul de 19 ani este născut în Kuwait într-o familie originară din Siria, evoluează pentru naționala de tineret a Suediei, acolo unde s-a stabilit împreună cu familia, și a fost transferat de Barcelona din Danemarca, de la FC Copenhaga.

Transferul i-a costat pe catalani 2 milioane de euro, la care se vor adăuga clasicele bonusuri de performanță, iar în meciul său de debut Roony Bardghji a jucat primele 45 de minute, fiind înlocuit la pauză cu vedeta Raphinha.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a &icirc;nchiriat o mașină: &bdquo;A spus că zg&acirc;rietura costă 400 de euro&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul din Superligă, gol &icirc;n preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
Atacantul din Superligă, gol în preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru &rdquo;tricolori&rdquo; la Campionatul Mondial!
România - Olanda de la ora 13:00, meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial!
FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat, imediat după meciul cu Csikszereda
FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a întâmplat, imediat după meciul cu Csikszereda
Atacantul rom&acirc;n a simțit că a dat lovitura! A ajuns l&acirc;ngă vedetele Italiei și a rămas marcat: Asta &icirc;nseamnă să ai foame
Atacantul român a simțit că a dat lovitura! A ajuns lângă vedetele Italiei și a rămas marcat: "Asta înseamnă să ai foame"
FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, de la 18:00. Joacă cea mai disciplinată echipă din Superligă!
FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, de la 18:00. Joacă cea mai disciplinată echipă din Superligă!
Petrolul Ploiești - Dinamo, de la 21:00! Ce scrie LPF despre istoria fabuloasă a duelului &rdquo;lupi vs. c&acirc;ini&rdquo;
Petrolul Ploiești - Dinamo, de la 21:00! Ce scrie LPF despre istoria fabuloasă a duelului ”lupi vs. câini”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Barcelona &ndash; Valencia, un &bdquo;măcel&ldquo; fotbalistic: scor incredibil, &icirc;n La Liga

Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

C&acirc;ndva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la &bdquo;județeană&ldquo;. Debut dezastruos &icirc;n Liga a 6-a

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de &bdquo;blestemul&ldquo; rom&acirc;nesc de la Inter: anunțul italienilor

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: &bdquo;Gata! E pierdut&ldquo;. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul Rom&acirc;niei: &rdquo;S-au &icirc;nțeles&rdquo;

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: ”S-au înțeles”

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: &rdquo;&Icirc;i dăm tot ce trebuie&rdquo;

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!