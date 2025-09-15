FC Barcelona nu a avut probleme decât în prima repriză a meciului cu Valencia din La Liga de duminică seara.
Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 29, iar în a doua repriză a început ”tăvălugul” catalan: Raphinha (53, 66), din nou Fermin Lopez (56) și Robert Lewandowski (76, 86) au marcat pentru victoria clară a trupei lui Hansi Flick, 6-0.
Roony Bardghji, sirianul din Kuwait care joacă pentru Suedia
La FC Barcelona a debutat, chiar ca titular, extrema dreaptă Roony Bardghji.
Atacantul de 19 ani este născut în Kuwait într-o familie originară din Siria, evoluează pentru naționala de tineret a Suediei, acolo unde s-a stabilit împreună cu familia, și a fost transferat de Barcelona din Danemarca, de la FC Copenhaga.
Transferul i-a costat pe catalani 2 milioane de euro, la care se vor adăuga clasicele bonusuri de performanță, iar în meciul său de debut Roony Bardghji a jucat primele 45 de minute, fiind înlocuit la pauză cu vedeta Raphinha.