VIDEO Atacantul din Superligă, gol în preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!

Atacantul din Superligă, gol &icirc;n preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere! CM 2026
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul dinamovist Hakim Abdallah, acum la UTA Arad, a stabilit cu stil scorul final în Madagascar - Ciad 3-1.

TAGS:
Hakim AbdallahDinamoUTA AradMadagascarCorentin Martins
Din articol

Madagascar continuă cursa de urmărire a liderului din grupă Ghana, după 3-1 cu Ciad luni seara în preliminariile africane ale Campionatului Mondial din 2026.

Meciul, la care malgașii au figurat ca gazde, s-a jucat la Casablanca, în Maroc, iar oaspeții, codașii grupei, au deschis surprinzător scorul prin Yves Allarabaye (25).

Madagascar a revenit după pauză prin reușitele lui Warren Caddy (52) și Rayan Raveloson (69), pentru ca scorul final 3-1 să fie stabilit de Hakim Abdallah, atacantul transferat în acest sezon de UTA Arad de la Dinamo.

Introdus pe teren de selecționerul Corentin Martins (fostul internațional francez din anii '90) în minutul 90+2, Abdallah a marcat pentru 3-1 după 40 de secunde, cu o execuție de finețe din careu.

”Hakim Abdallah a sigilat victoria în prelungiri, la scurt timp după ce a intrat pe teren în minutul 90+2. El a împins mingea în poartă la prima sa atingere, după o pasă de la Johan N'zi, și el rezervă în acest meci.

Aceste trei puncte prețioase permit Madagascarului să revină provizoriu pe locul al doilea în grupa I, cu 16 puncte. Ultimele două etape sunt programate pentru luna octombrie, împotriva naționalelor din Mali și Comore”, a notat publicația locală 2424.mg.

Pentru Abdallah, născut in insula Reunion, departament de peste mări al Franței, a fost al doilea gol reușit la naționala din Madagascar, în 15 selecții.

Clasamentul din grupa Madagascarului din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Foto: Fédération Malagasy de Football

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
Un bărbat plecat &icirc;n străinătate a avut un șoc c&acirc;nd s-a &icirc;ntors acasă. Toată munca lui a dispărut și &icirc;și acuză fiica de 19 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
Kosovar adevărat! Intrat &icirc;n 85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat &icirc;n 90+1 &icirc;n preliminarii
Kosovar adevărat! Intrat în '85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat în '90+1 în preliminarii
S-a lăsat liniște &icirc;n vestiar: Olăroiu a povestit ce le-a spus jucătorilor
S-a lăsat liniște în vestiar: Olăroiu a povestit ce le-a spus jucătorilor
După Leo Bolgado, &icirc;ncă un fundaș central a plecat de la CFR Cluj!
După Leo Bolgado, încă un fundaș central a plecat de la CFR Cluj!
Prima demitere de antrenor &icirc;n Premier League din acest sezon! Decizie bizară la fosta c&acirc;știgătoare de Champions League
Prima demitere de antrenor în Premier League din acest sezon! Decizie bizară la fosta câștigătoare de Champions League
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Regula lui Olăroiu, lecție pentru Rom&acirc;nia: &bdquo;Fără asta, n-ai ce căuta la națională!&ldquo;

Regula lui Olăroiu, lecție pentru România: „Fără asta, n-ai ce căuta la națională!“

Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO

Posibilele adversare ale României la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO

A dat verdictul după ce s-a &icirc;nchis perioada de mercato din Superligă: &rdquo;E transferul verii&rdquo;

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Dwayne Johnson, &icirc;n lacrimi: a explicat de ce i s-au &bdquo;topit&ldquo; mușchii

Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii

Dan Șucu &icirc;l lasă pe Gigi Becali cu ochii &icirc;n soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB

Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB

CITESTE SI
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

stirileprotv Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

stirileprotv PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

stirileprotv În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!