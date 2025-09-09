Madagascar continuă cursa de urmărire a liderului din grupă Ghana, după 3-1 cu Ciad luni seara în preliminariile africane ale Campionatului Mondial din 2026.

Meciul, la care malgașii au figurat ca gazde, s-a jucat la Casablanca, în Maroc, iar oaspeții, codașii grupei, au deschis surprinzător scorul prin Yves Allarabaye (25).

Madagascar a revenit după pauză prin reușitele lui Warren Caddy (52) și Rayan Raveloson (69), pentru ca scorul final 3-1 să fie stabilit de Hakim Abdallah, atacantul transferat în acest sezon de UTA Arad de la Dinamo.

Introdus pe teren de selecționerul Corentin Martins (fostul internațional francez din anii '90) în minutul 90+2, Abdallah a marcat pentru 3-1 după 40 de secunde, cu o execuție de finețe din careu.

