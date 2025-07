Gol la primul meci în tricoul Barcelonei! Noul puști minune l-a dat pe spate pe Hansi Flick: „Se vede nivelul lui”

Noul puști minune l-a dat pe spate pe Hansi Flick

Roony Bardghji a reușit să își treacă numele pe tabela de marcaj, la o fază la care a contribuit și nou-venitul Marcus Rashford.

Hansi Flick a recunoscut că fotbalistul suedez l-a surprins într-un mod plăcut la antrenamente.

Antrenorul Barcelonei a fost întrebat dacă, noul puști minune al catalanilor, va rămâne în angrenajul primei echipe în această stagiune.



„Dacă joacă atât de bine, da, dar se vede nivelul lui la fiecare antrenament. Ca în cazul lui Joan Garcia , Marcus Rashford... Trebuie să ne îmbunătățim, nu va fi un sezon ușor pentru noi, nici precedentul nu a fost și a trebuit să luptăm pentru a câștiga toate titlurile.”, a declarat antrenorul Barcelonei, conform Mundo Deportivo.

Tehnicianul german a vorbit și despre jocul făcut de echipa sa în amicalul cu Vissel Kobe.

„A fost un meci foarte bun. Am fost foarte buni în primele 30 de minute, dar în ultimele 15 minute ale primei reprize am pierdut controlul. În repriza a doua am fost din nou foarte buni.

Avem mulți jucători de la La Masia, Jofre și Dro s-au descurcat foarte bine, și la antrenamente”, a spus Hansi Flick,