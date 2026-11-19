”O 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑬 cât o mie de cuvinte!!! ❤️‍🔥 O seară senzațională 𝒂𝒄𝒂𝒔𝒂̆!”, a postat U-BT Cluj-Napoca.

Jalyn McCreary (foto) a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 32 de puncte, 6 recuperări.

''U'' venea după patru eşecuri consecutive în grupă şi cinci în toate competiţiile.

Campioana României a obţinut victoria după un ultim sfert remarcabil, adjudecat cu 22-9.

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa italiană Maxima Roma, cu scorul de 87-79 (17-20, 21-20, 27-30, 22-9), miercuri seara, în BTarena, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin EuroCup.

De la oaspeţi s-au remarcat Hunter Tyson, cu 16 p, 3 rec, Aaron Holiday, cu 14 p, 5 pd, Carl Wheatle, 13 p, 4 rec, Xavier Moon, cu 10 p, 3 pd, informează Agerpres.

În celelalte meciuri din grupă, marţi, Turk Telekom Ankara a pierdut acasă cu La Laguna Tenerife, scor 88-91, iar London Lions a dispus de Siauliai Basketball, cu 68-55, iar miercuri se mai joacă meciul Skyliners Frankfurt - Umana Reyer Venezia.

''U'' va juca următorul meci pe 9 decembrie, în deplasare, cu Umana Reyer Venezia.

Clasamentul din grupă

1. La Laguna Tenerife 7 victorii - o înfrângere

2. London Lions 5-3

3. Maxima Roma 4-4

4. Umana Reyer Venezia 3-4

5. Skyliners Frankfurt 3-4

6. Turk Telekom Ankara 3-5

7. Siauliai Basketball 3-5

8. U-BT Cluj-Napoca 3-5

Primele patru clasate se califică în optimile de finală.