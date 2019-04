"Noul Real Madrid": strategia viitorului pusa la cale de Zidane! "Mai multa putere si tactica" Cum va arata echipa de pe Bernabeu sezonul viitor

Noul Real Madrid pe care vrea sa-l construiasca Zinedine Zidane are mai multi muschi si e mai tehnic!

Sunt doua nume asteptate sa faca diferenta in echipa de pe Bernabeu de sezonul viitor: Hazard si Pogba.

Zinedine Zidane are puterea sa decida ce va face in aceasta vara. Florentino Perez i-a dat putere absoluta pentru a scoate echipa din criza cu care se confrunta in prezent. Acum, ramane de vazut daca puterea pe care antrenorul francez o are "pe hartie" se va transpune si in practica.

Primul transfer al lui Zidane s-a facut deja: Militao a ajuns la Madrid in schimbul a 50 de milioane de euro. Eden Hazard pare si el aproape sa ajunga pe Bernabeu, mai ales ca intelegerea sa cu cei de la Chelsea expira in 2020.

Totusi, testul suprem al verii pentru Zinedine Zidane va fi transferul lui Paul Pogba, jucator pe care Perez nu l-a lasat sa-l aduca in 2016. Antrenorul francez vrea sa dea mai multa putere echipei sale la mijlocul terenului, iar compatriotul sau, aflat in prezent la Manchester United, poate oferi acest lucru. Am mult, Zidane vrea sa obtina cu ajutorul lui Pogba mai multa eficacitate pe banda stanga, atunci cand se fac combinatii cu Marcelo sau, in cazul unei despartiri de brazilian, cu Hazard, scrie Marca.

Dincolo de faptul ca va face echipa mai puternica, Zidane vrea sa obtina si mai multe goluri, chiar daca numarul 9 ii va ramane lui Benzema, pentru ca atat Pogba, cat si Hazard au o medie de 0,25 de goluri pe meci la actualele lor echipe de club.