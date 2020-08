Real Madrid isi BETONEAZA apararea! "Los Blancos" vor sa obtina semnatura unuia dintre cei mai buni fundasi centrali din Europa

Zinedine Zidane a pus ochii pe Dayot Upamecano, fundasul central al lui RB Leipzig.

Francezul este unul dintre cei mai cautati aparatori centrali din Europa. El si-a aratat clasa in in meciul din Champions League, contra lui Atletico Madrid, castigat de nemti cu 2-1.

Potrivit AS, evolutia tanarului in varsta de 21 de ani l-a convins pe Zidane sa il transfere la Madrid. Cu toate acestea, clubul nu doreste sa cheltuiasca multi bani in aceasta vara si ii va plati caluza de rezilier in valoare de 45 de milioane de euro anul viitor.

Real Madrid are concurenta serioasa pentru a obtine samnatura lui, mai multe cluburi de top din Europa ar fi interesate de transferul francezului. Upamecano si-a prelungit contractul cu semifinalista Ligii Campionilor pana in 2023.

Real Madrid va cauta un inlocuitor pe termen lung pentru Sergio Ramos care a ajuns la varsta de 33 de ani. Ei ii au deja in lot pe Varane (27 de ani) si Militao (22 de ani).

Upamecano a fost laudat dupa meciul contra lui Atletico Madrid in care si-a aratat forta si viteza. Fundasul a fost desemnat omul meciului dupa ce a reusit o partida fara greseala.