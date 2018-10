GOOOOOL Adrian Petre! Varful de EURO al nationalei U21 continua sa faca senzatie in Danemarca: gol si pasa de gol ieri

Adi Petre, unul dintre atacantii Romaniei U21, isi continua forma buna.

Atacantul roman Adrian Petre a marcat un gol si a dat un assist pentru Esbjerg fB, care a invins-o pe Randers FC cu scorul de 2-0, duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Danemarcei.

Matthias Kristensen (16) a deschis scorul, iar Adrian Petre (24) a marcat al doilea gol al oaspetilor, cu capul, din centrarea lui Emmanuel Oti.

Internationalul roman de tineret, care a jucat 65 de minute, are 4 goluri marcate in acest campionat in 14 partide.

Esbjerg a jucat inca din min. 28 in zece oameni, georgianul Lasa Parunasvili fiind eliminat pentru doua cartonase galbene.

Pe primul loc se afla FC Copenhaga, cu 31 puncte, urmata de FC Midtjylland, 28 puncte, si de Esbjerg fB, 24 puncte.