Ce lovitura! Oferta de 65 de milioane de euro pentru un jucator care NU conteaza la Barca! Profit incredibil pentru catalani

A prins doar 6 partide in tricoul Barcei in acest sezon.

FC Barcelona ia in considerare varianta de a-l vinde pe brazilianul Malcom dupa doar 6 luni! Conform celor de la AS, Barca a primit o oferta de 65 de milioane de euro de la Guangzhou Evergrande pentru jucatorul de 21 de ani! La clubul chinez evolueaza si Paulinho, cedat de Barca in vara.

Malcom a prins doar 6 partide in acest sezon pentru Barca, fiind o singura data titular in La Liga. Pentru Barcelona ar fi o afacere extrem de profitabila - l-a cumparat pe Malcom in vara de la Bordeaux cu 40 de milioane de euro!

Barca nu ar fi la prima lovitura de acest gen - i-a vandut pe Yerri Mina sau Paulinho mai scump decat ii cumparase desi acestia nu au devenit jucatori de baza in echipa.