El este cel mai bun pusti din Europa! Jucatorul dorit de Barca, PSG si City a castigat trofeul Golden Boy 2018

Tuttosport a anuntat castigatorul.

Capitanul celor de la Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, a castigat trofeul Golden Boy 2018 acordat celui mai bun jucatorul Under 21 din Europa! Fundasul central de 19 ani a primit cele mai multe voturi din partea unui juriu international.

De Ligt i-a invins pe Justin Kluivert de la AS Roma, Trent Alexander-Arnold de la Liverpool, Patrick Cutrone de la AC Milan si Vinicius Jr de la Real Madrid. Anul trecut, Kylian Mbappe a castigat trofeul Golden Boy.

De Ligt, cel care mai are contract cu Ajax pana in 2021, a atras deja interesul celor mai importante cluburi din Europa, impresionand de cand a debutat pentru echipa mare a lui Ajax in 2016. Barcelona este echipa aflata in pole position pentru semnatura lui De Ligt.