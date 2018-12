TRAGERE LA SORTI CHAMPIONS LEAGUE | Amenintare pentru Barca: "Am aratat de ce suntem capabili!" Cum spera Lyon sa realizeze marea surpriza

Doua dintre cele mai ofensive echipe din Europa se infrunta in optimile UEFA Champions League.

Barcelona - Lyon este unul dintre cele mai tari dueluri din optimile UEFA Champions League. Lyon este pe locul 3 in Franta si are al 2-lea atac, dupa PSG, reusind sa se califice in optimile UCL dintr-o grupa dificila cu Man City, Sahtior si Hoffenheim. Barcelona este lider in Spania si are 46 de goluri in 16 partide in La Liga. N-a avut emotii la calificare desi a avut grupa dificila, cu Inter si Tottenham.

Mansa tur va avea loc pe stadionul lui Lyon pe 19 februarie, returul urmand sa fie pe 13 martie la Barcelona.

"Este una dintre cele mai dificile trageri. Trebuie sa acceptam. Suntem capabili de o surpriza. Meciurile noastre cu Manchester City au aratat de ce suntem in stare" a declarat Bruno Genesio, conform UEFA.

Lyon s-a calificat in optimile UEFA Champions League dupa un egal in ultima etapa a grupelor cu Sahtior. Lyon a reusit o victorie, 2-1 pe terenul lui Manchester City, si 5 egaluri in grupe.