"Real Madrid poate fi mai buna fara mine!" Declaratia lui Zidane inainte de meciul decisiv din La Liga

Antrenorul francez nu a specificat daca va fi si din sezonul viitor la Madrid.

Real Madrid se afla pe a doua pozitie in campionat, cu 81 de puncte, la doua puncte in spatele liderului Atletico, care are 83 de puncte. In ultima etapa, Zidane si elevii lui au nevoie de o victorie in fata lui Villarreal, iar echipa lui Simeone sa se incurce cu Valladolid, pentru a obtine un nou titlu in Spania.

Saptamana aceasta a circulat informatia ca tehnicianul francez le-a comunicat propriilor jucatori ca va pleca de la Real in vara. Intrebat de viitorul sau din nou, Zidane a tinut sa accentueze ca meciul de sambata este cel mai important.

"Nu conteaza daca voi fi aici anul viitor, numai meciul de maine conteaza. Va fi o partida dificila si vom vedea daca vom avea un sezon de 9.5 sau de 10.

Daca poate fi Real Madrid mai buna fara mine? Da, sigur. Sunt aici de 20 de ani. Este cel mai bun lucru care mi s-a intampla, inca putem castiga acest campionat", a declarat Zinedine Zidane la conferinta de presa premergatoare meciului cu Villarreal.

Managerul madrilenilor a tinut sa precizeze ca este foarte fericit ca Benzema a revenit la natioanla Frantei pentru Euro.

"Nu am avut niciun amestec, dar sunt foarte fericit ca s-a intors Karim. A fost ceea ce si-a dorit. A facut intotdeauna lucruri senzationale pe teren", a dezvaluit Zidane.

A doua aventura a lui Zidane la Madrid se poate incheia dupa meciul cu Villareal, chiar daca antrenorul mai are contract pana in vara anului viitor.