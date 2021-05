Anuntul momentului din Spania! Zidane si-a anuntat jucatorii ca pleaca de la Real! Cand s-a intamplat totul 

Zinedine Zidane (48 ani) nu va mai ramane la Real Madrid din vara.

Antrenorul francez a anuntat deja vestiarul Realului ca va pleca odata cu incheierea sezonului, a anuntat jurnalistul Fernando Burgos pentru Onda Cero. Conform Marca, intalnirea lui Zidane cu jucatorii s-a petrecut sambata trecuta, dupa eliminarea din Champions League in fata lui Chelsea, chiar inainte de meciul din La Liga cu Sevilla, incheiat 2-2.

Sursa citata informeaza ca Zidane a vorbit cu jucatorii dupa antrenament, motiv pentru care startul conferintei de presa a fost decalat. Astfel, tehnicianul mai are doar opt zile la dispozitie in care va pregati echipa, perioada in care incearca sa castige al treilea titlu din cariera de antrenor.

Real Madrid este pe locul doi in clasamentul La Liga, la doua puncte distanta de liderul Atletico.

Decizia lui Zidane este extrem de bine gandita si ferma, anunta spaniolii. Este a doua oara cand Zidane pleaca de la Real din calitate de antrenor, insa decizia de acum nu mai surprinde la fel de mult ca prima data.

Zinedine Zidane ramane unul dintre cei mai importanti antrenori din istoria lui Real Madrid. Francezul a castigat pana acum 11 trofee alaturi de madrileni si are sanse sa castige inca unul inainte de plecare.