Real Madrid, un nou record negativ! Cifrele spun totul despre formatia lui Solari! De 8 ani nu s-a mai intamplat acest lucru!

Real Madrid a invins-o la limita pe Betis Sevilla.

Real Madrid trece prin cea mai neagra perioada din ultimii ani. La 10 puncte de marea rivala din Barcelona, madrilenii ocupa locul 4 in clasament, ultimul care duce in Uefa Champions League. Cu doar 28 de goluri marcate si 24 incasate, Realul se chinuie sa adune puncte in La Liga. Formatia de pe Santiago Bernabeu a castigat la limita meciul din deplasare, cu Betis Sevilla, scor 2-1.

Conform statisticii, in meciul de duminica, Betis Sevilla a efectuat 713 pase, in timp ce detinatoarea trofeului Champions League a avut doar 254. Tot statistica a aratat de partea Realului o posesie de numai 26%, cea mai slaba din 2011. Atunci, madrilenii au avut 23% intr-un meci impotriva Barcelonei. Cu toate acestea, Real Madrid a obtinut cele trei puncte, dupa ce Dani Ceballos a inscris din lovitura libera in minutul 88.