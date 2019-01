IMPRUDENTA lui Benzema, chiar la baza lui Real Madrid. Poate ramane fara PERMIS pentru asta. VIDEO

Karim Benzema a venit la baza de antrenament a Realului cu mana bandajata.

Benzema e mare amator de bolizi de lux si nu poate sa stea fara sa conduca. Francezul are mana in ghips, dar cu toate astea s-a condus singur pana la baza Valdebebas, acolo unde se antreneaza Real Madrid. Pentru ca a condus cu mana in ghips, Benzema risca o amenda intre 150 si 300 de euro si pana la 6 puncte de sanctiune. Benzema e insa recidivist dupa ce a depasit de mai multe ori viteza legala, iar incindetul de azi il poate lasa fara drept de a conduce pentru o perioada mai lunga.