BREAKING NEWS | Real Madrid a TAIAT salariile! Comunicatul oficial al clubului: ce decizii au luat

Real Madrid se alatura cluburilor care reduc salariile din cauza pandemiei de coronavirus.

Real Madrid a emis un comunicat oficial in aceasta seara prin care anunta ca va taia salariile jucatorilor, antrenorilor si angajatilor de la club.

Procentul cu care salariile vor fi reduse se va situa intre 10% si 20%, potrivit comunicatului. Decizia se aplica atat echipei de fotbal, cat si celei de baschet si va fi valabila pe tot parcursul anului:

"Jucatorii si antrenorii primelor echipe de fotbal si baschet de la Real Madrid, condusi de capitanii lor, impreuna cu principalii directori din diferitele directii ale clubului au convenit voluntar sa-si reduca remuneratia pentru acest an intre 10% si 20%, in functie de circumstantele care pot afecta inchiderea acestui sezon sportiv", se arata in comunicatul spaniolilor.