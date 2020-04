"Fanii Realului deja il adora!" L-a scos din echipa pe Modric si este cotat deja la 60 de milioane de euro! Ce fotbalist poate scrie istorie la Real Madrid: "Este deja un nou Sergio Ramos!"

Un fost marte international lauda un jucator de la Real Madrid.

Fostul mare international uruguyan, Diego Forlan, a vorbit in presa din Spania pentru situatia compatriotului. Federico Valverde (21 de ani) sau si este de parere ca va ajunge un jucator care va scrie istorie pentru Real Madrid.

"Are toate calitatile sa reuseasca la cel mai inalt nivel. Nu ma surprinde cresterea sa. Are incredere in el, este deja foarte matur si a devenit un fotbalist pe care fanii Realului il adora si de care sunt convins ca se vor bucura foarte mult timp. Eu as risca sa spun ca Real Madrid are acum un nou Sergio Ramos. Cred ca poate reprezenta pentru linia de mijloc a Realului, ceea ce reprezinta Sergio pentru defensiva lor acum. Este bine ca si-a dat rapid seama unde joaca si asta il ajuta foarte mult. Stim ce calitati are, si din fericire, clubul il apreciaza foarte mult", a declarat Forlan pentru Marca.

In acest moment, Valverde este cotat la 60 de milioane de euro pe transfermarkt.com si a reusit sa il scoata din primul 11 pe Luka Modric, fost detinator al Balonului de Aur si chiar daca pandemia de coronavirus a lovit puternic intreg globul, Real Madrid i-a oferit un nou contract lui Valverde, chiar daca acesta mai are inca 5 ani din actualul contract cu galacticii.