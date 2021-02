BREAKING NEWS! Presa din Spania anunta RUPTURA TOTALA intre Zidane si unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai Realului in ultimii ani! Episodul care l-a infuriat pe mijlocas

Real Madrid a castigat pe teren propriu contra lui Getafe cu scorul de 2-0 intr-o restanta contand pentru prima etapa a acestui sezon din La Liga.

Desi a avut foarte multi fotbalisti indisponibili pentru acest meci si a fost nevoit sa apeleze la mai multi jucatori de la echipa secunda, Zidane l-a introdus in teren pe Isco abia in minutul 76 in locul lui Asensio.

Faptul ca au intrat pe teren inaintea sa fotbalisti necunoscuti precum Marvin, care a fost titular, si Arribas, care a intrat in minutul 55, l-a infuriat pe Isco, potrivit AS.

Sursa citata anunta ca intre cei doi s-a produs o ruptura iremediabila inca dinaintea meciului cu Barcelona de pe Camp Nou. Atunci, mijlocasul ofensiv de 28 de ani a fost surprins de camere inainte de meci criticandu-l pe antrenorul francez pentru faptul ca nu il foloseste mai des.

Iar urmarea a fost ca Isco a jucat doar 12% din minutele totale in ultimele 23 de meciuri din acel moment. Mai mult, in aceasta iarna, Isco a spus clar ca vrea sa paraseasca Santiago Bernabeu, insa acest lucru nu s-a intamplat intrucat Realul a ales sa se desparta de Jovic si Odegaard.