BREAKING NEWS | Candidatul la alegerile prezidentiale ale Barcelonei a facut anuntul! "Daca nu castig, Messi va pleca!" CUTREMUR in Catalonia

Contractul lui Lionel Messi expira in aceasta vara si ar putea pleca de pe Camp Nou!

Alegerile prezidentiale de la Barcelona se apropie, iar lupta se va da intre cei 3 candidati: Joan Laporta, Victor Font si Toni Freixa. In timpul unei dezbateri impotriva candidatilor sai, Laporta a facut o declaratie incredibila. El a spus ca Lionel Messi va parasi clubul daca nu va castiga alegerile. Mai mult decat atat, Joan Laporta a vorbit despre relatia buna pe care o are cu starul argentinian.

"Am o relatie grozava cu Leo, care va tine cont de orice propunere ii voi face. Daca nu castig, sunt sigur ca Leo nu va ramane la Barcelona. Messi va analiza oferta pe care i-o vom face.

Sunt sigur ca daca alt candidat castiga, Messi nu va ramane la FC Barcelona. Nu a fost fericit in timpul in care Freixa a fost in conducere. Messi nu este ghidat doar de bani, vrea o echipa competitiva, care sa castige", a spus Laporta.

Pentru a-si alege noul presedinte, sunt astepti sa voteze aproximativ 90 de mii de membri.