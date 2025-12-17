Lusandei Dumke, fost căpitan al naționalei feminine a Africii de Sud, s-a stins din viață marți, la doar 29 de ani, după o luptă cu o formă rară de cancer gastric.

Lusandei Dumke s-a stins din viață la doar 29 de ani



Dumke a fost una dintre figurile emblematice ale rugby-ului feminin din Africa de Sud. A strâns 33 de selecții pentru echipa națională și a purtat banderola de căpitan în trei partide.



La nivel de club, Lusanda Dumke a fost sufletul echipei Bulls Daisies încă de la înființare. Numită căpitan la lansarea formației profesioniste în 2023, ea a condus echipa spre trei titluri consecutive în Women’s Premier Division, inclusiv ediția din 2025. În tricoul Daisies a bifat 31 de apariții și a stabilit standarde care vor defini clubul mulți ani de acum înainte.

