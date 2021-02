Lewandowski a ajuns in top 3 marcatori din Champions League! Doar Messi si Ronaldo il depasesc pe starul lui Bayern! Cate reusite are polonezul

Cel mai bun jucator al anului 2020, Robert Lewandowski, a ajuns in topul celor mai buni marcatori din istoria Champions League.

Polonezul a marcat impotriva lui Lazio si a ajuns la 72 de goluri reusite in Champions League, cu unul mai mult decat fostul atacant al lui Real Madrid, Raul Gonzalez.

Atacantul lui Bayern este pe locul 3 in topul celor mai buni marcatori din istoria competitiei, aflandu-se la o distanta considerabila de Leo Messi, care are 119 goluri, si de Cristiano Ronaldo, care are 134 de goluri marcate.

???? Top scorers in Champions League history: ⚽️1⃣3⃣4⃣ Cristiano Ronaldo

⚽️1⃣1⃣9⃣ Lionel Messi ⚽️7⃣2⃣ Robert Lewandowski

⚽️7⃣1⃣ Raúl González#UCL pic.twitter.com/yUjqoBa1ae — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021

In actualul sezon, Lewandowski are 32 de goluri marcate in 31 de partide in toate competitiile pentru Bayern si spera sa repete performanta de anul trecut, cand bavarezii au castigat toate cele 6 trofee puse in joc.

???? Robert Lewandowski has now scored 32 goals in 31 games in all completions for Bayern this season ???? #UCL pic.twitter.com/1T7BZSuVHn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021