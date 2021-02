Reactia GENIALA a pustiului care i-a dat pasa de gol lui Messi in meciul cu Sevilla! Ce a postat pe internet dupa assist-ul pentru idolul sau

Barcelona a invins-o pe Sevilla cu scorul de 2-0, golurile fiind reusite de Dembele si Messi.

Argentinianul a inscris dupa o pasa primita de la Moriba, introdus pe teren in minutul 71, in locul lui Pedri, care s-a accidentat.

Ilaix Moriba a fost la al treilea sau meci in tricoul catalanilor. Pustiul de doar 18 ani a reactionat imediat dupa partida pe Twitter, unde a postat o fotografie alaturi de idolul sau, Messi.

Jucatorul, crescut de academia Barcelonei si promovat la prima echipa anul trecut, a scris mesajul: "Alaturi de cel mai bun din toate timpurile", exprimandu-si inca o data incantarea de a evolua in aceeasi echipa cu Messi.

Moriba mai distribuise recent o postare, care a devenit virala, in care le-a aratat urmaritorilor sai ca l-a admirat pe Messi inca din copilarie.

How it started How it’s going pic.twitter.com/QT0B8oSByj — Ilaix Moriba (@IlaixMK) February 14, 2021

Ilaix Moriba, unul dintre pustii talentati ai Barcelonei, a reusit doua pase de gol in cele 3 partide disputate in tricoul blaugrana. Fotbalistul are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, el atragandu-le deja atentia celor de la Juventus, Chelsea si Manchester City.