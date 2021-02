Cosmarul fanilor de la Barcelona si Real Madrid! Messi si Ronaldo, in aceeasi echipa?! "Avem o mare putere in fata oricui de a atrage jucatori de acest gen!" Anuntul lui Beckham

David Beckham, detinatorul clubului Inter Miami, a vorbit despre planurile sale de viitor pe care le are cu echipa din MLS.

Inter Miami a fost infiintata in anul 2018, iar anul trecut a jucat pentru prima data pe pe prima scena a fotbalului din SUA. La club au fost deja atrase doua nume importante: Gonzalo Higuain si Blaise Matuidi, iar fostul star de la Real Madrid nu are de gand sa se opreasca. Britanicul isi doreste sa faca performanata si vrea sa aduca fotbalisti importanti, mentionandu-i pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

"Stiu ca fanii nostri din Miami vor sa vada cei mai buni jucatori. Avem deja fotbalisti precum Gonzalo Higuain sau Blaise Matuidi, care deja aduc stralucire echipei, dar in viitor ne dorim sa aducem nume si mai mari.

Leo si Cristiano au fost mentionati, doi jucatori care sunt la cel mai inalt nivel in ultimii 15 ani. Ne dorim sa atragem cei mai buni fotbalisti. Miami are o mare putere in fata oricui de a atrage jucatori de acest gen, iar astfel de fotbalisti ne dorim sa aducem aici", a declarat Beckham, citat de Mundo Deportivo.

Lionel Messi isi va termina contractul cu Barcelona in vara, iar presa din afara a scris despre posibilitatea ca argentinianul sa ajunga la Manchester City sau PSG. Contractul lui Ronaldo cu Juventus expira in 2022.