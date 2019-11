BOMBA MOMENTULUI: Perez plateste o suma GIGANT pentru a aduce pe Bernabeu un jucator GALACTIC! Fotbalistul va semna vara viitoare! Anuntul momentului

Real Madrid pregateste un tranfer gigantic.

Florentino Perez pregateste un transfer bomba la Real Madrid. Presedintele galacticilor, Florentino Perez, vrea sa aduca pe Bernabeu un jucator care este si in vizorul celor de la Barcelona. Este vorba despre starul celor de Inter, Lautaro Martinez, pentru care Perez este dispus sa achite o suma colosala. Clauza lui Lautaro Martinez este de 111 milioane de euro, suma pe care Perez este dispus sa o plateasca, scriu cei de la Diario Gol.

Totusi, tinta principala a lui Perez este Mbappe, pe care a incercat sa il aduca si in perioada de transferuri din aceasta vara, insa mutarea a picat. In cazul in care nu va reusi sa il aduca pe Mbappe vara viitoare, Perez nu va sta pe ganduri si il va aduce pe Lautaro Martinez, mai scrie sursa citata.

8 goluri si 3 pase de gol a reusit Lautaro Martinez (22 de ani) pana in acest moment la Inter si este cotat la 40 de milioane de euro pe transfermarkt.com