Real Madrid are un nou sezon dezamăgitor. După eliminarea din Champions League, după dubla manșă din „sferturi” cu Bayern (scor 4-6 la general).

„Los Blancos” au șanse foarte mari să încheie această stagiune fără vreun trofeu câștigat, având în vedere că în La Liga se află la 9 puncte de liderul Barcelona.

Real Madrid e gata să dea lovitura: Jose Mourinho, pregătit să revină

Alvaro Arbeloa are zilele numărate la Real Madrid, iar oficialii echipei madrilene se gândesc la variante pentru a-l înlocui pe antrenorul spaniol din stagiunea viitoare.

Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp și Jose Mourinho au fost pe lista formației spaniole, dar Mundo Deportivo informează că Jose Mourinho are cele mai mari șase de a o antrena pe Real Madrid din sezonul următor.

Actualul antrenor de la Benfica și-ar dori să revină la echipa pe care a antrenat-o între 2010 și 2013.

Jose Mourinho a câștigat cu Real Madrid un campionat în Spania, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

De-a lungul carieri, „The Specia One” le-a mai antrenat pe Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce.