Florentino Perez îl bagă în ședință pe Arbeloa după eliminarea din Champions League: ”Asta se va întâmpla în următoarele zile”

Dezamăgirea e mare la Real Madrid.

Galacticii au fost înfrânți atât în tur, cât și în returul sferturilor UEFA Champions League de FC Bayern, care a obținut, așadar, accederea în semifinalele de la ”masa bogaților”.

Pe ”Santiago Bernabeu”, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa a pierdut cu 2-1, iar pe ”Allianz Arena” în Germania, Real Madrid a fost înfrântă de formația dirijată de Vincent Kompany cu 4-3.

La două zile după eliminarea din UEFA Champions League, celebrul jurnalist sportiv și prezentator TV Josep Pedrerol a dezvăluit că Florentino Perez plănuiește o ședință cu Alvaro Arbeloa.

Patronul galacticilor va evalua sezonul făcut de Real Madrid alături de tehnicianul spaniol. Jurnalistul Pedrerol a mai punctat și faptul că vestiarul îl susține pe Arbeloa și că nu ar vrea să plece de la cârmă.

”În zilele următoare, Arbeloa se va întâlni cu Florentino Perez pentru a evalua sezonul.

Arbeloa nu a fost demis din funcția de antrenor. Ideea că a plecat nu este adevărată. Clubul știe că vestiarul îl susține pe Arbeloa să rămână. Clubul cere răbdare”, a spus Josep Pedrerol, citat de lasexta.com.

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar imediat după meciul cu FC Bayern

După meci, patronul lui Real Madrid, Florentino Perez, a coborât în vestiar, iar presa din străinătate a evidențiat că omul cu banii de pe ”Bernabeu” a ținut un discurs puternic în fața jucătorilor.

În afară de Arda Guler, pe care l-a trimis la plimbare. Turcul a fost cel mai bun jucător de la Real Madrid în meciul cu FC Bayern: ”Tu pleci, nu trebuie să asiști la ce va urma”, a spus Perez, potrivit Goal.

”Un an fără trofee e un eșec. Doi ani? E intolerabil. Vă mulțumesc pentru efortul de astăzi, dar acest sezon e de-a dreptul dezamăgitor.

Să joci pentru Real Madrid e un privilegiu, dar vine cu multe obligații. Mulți dintre voi nu le-ați îndeplinit. Hai măcar să terminăm campionatul cu demnitate”, a spus Perez.

