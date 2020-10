Ce teapa si-au luat! Haaland ar fi putut ajunge la Barcelona, dar a fost refuzat dintr-un motiv INCREDIBIL! "Au spus ca nu este interesant!"

Erling Haaland face senzatie la Borussia Dortmund si in tricoul echipei nationale a Norvegiei.

Desi este unul dintre cei mai promitatori fotbalisti ai momentului, in trecut a fost refuzat de Barcelona. Acest lucru a fost facut public de fostul director sportiv al catalanilor, Ariedo Braida, care a oferit un interviu pentru Marca.

Acesta a declarat ca l-a propus pe Haaland la Barcelona, remarcandu-l pe vremea cand evolua in Norvegia. Oficialii clubului blaugrana l-au refuzat, insa, motivand ca nu este un fotbalist potrivit pentru a juca pe Camp Nou.

"Studiam jucatori si am notat cateva nume precum Haaland, de la Borussia Dortmund, cand inca juca in Norvegia. Dar la club mi-au spus ca nu e interesant, ca nu are profilul Barcelonei.

Din Italia am sugerat si alte nume, cum ar fi Barella, care este acum la Inter, sau Zaniolo, de la Roma. Dar nu aveam puterea de a face transferurile pentru ca a fost data altora, eu nu puteam face nimic", a spus Braida, potrivit publicatiei Marca.