Mircea Lucescu nu crede ca poate trece de grupele Champions League: "Juventus si Barcelona se vor califica fara probleme"

Mircea Lucescu are o misiune aproape imposibila in Champions League.

Dinamo Kiev a pierdut cu 0-2, primul meci din grupa impotriva lui Juventus. "Il Luce" considera ca nu are sanse sa se califice din grupa si se va concentra mai mult in lupta pentru locul 3. Lucescu a prins o grupa dificila si se va duela cu Barcelona, Juventus si Ferencvaros. Obiectivul echipei este probabil calificarea in primavara Europa League.

"Venim dupa o perioada dificila - cinci ani fara Champions League si probleme financiare. Am construit o echipa cu jucatori veniti de la grupele de juniori, ne-am calificat, dar echipa trebuie formata.

Juventus a meritat victoria, au valoare si au marcat in momente cheie. Juventus si Barcelona cred ca se vor califica fara probleme. Eu voi incerca sa o aduc pe Dinamo Kiev la nivelul la care merita sa fie", a spus Lucescu.

Atat Barcelona cat si Juventus au castigat in etapa precedenta din grupele Champions League.