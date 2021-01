BIJUTERIE! Furtuna MESSI DISTRUGE TOT! Doua goluri SUPERBE cu Granada! Un jucator s-a CULCAT in spatele zidului, dar Messi a gasit un culoar INVIZIBIL

Messi is back! Leo a ajuns la 11 reusite in acest sezon dupa dubla de la Granada si e primul in clasamentul golgeterilor din La Liga.

Griezmann a deschis scorul la Granada in minutul 12, apoi Messi si-a inceput numarul. Mai intai a marcat superb, in minutul 35, cu un sut de la marginea careului, apoi a transformat o lovitura libera cu 3 minute inainte de pauza.

Executia de la 0-3 e cu totul speciala. Messi a gasit singurul culoar posibil printre picioarele jucatorilor din fata lui. A evitat zidul, in spatele caruia un fotbalist de la Granada se culcase pentru a evita un truc de-al lui Leo, si l-a batut pe Rui Silva cu un sut in plasa laterala. E primul gol reusit de Messi din lovitura libera in acest sezon!

In partea a doua, Griezmann a reusit si el dubla, dupa golul inscris in minutul 63. Granada - Barcelona s-a terminat 0-4!