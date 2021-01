"Messi va pleca in vara!" Cine este omul care a ARUNCAT IN AER fotbalul mondial! "A spus ca vrea sa ramana, dar nu a facut-o" 

Lionel Messi mai are contract cu Barcelona pana in vara anului 2021.

La sfarsitul lunii decembrie, fotbalistul a acordat un interviu in care a vorbit despre planurile sale de viitor, anuntand ca nu s-a decis in legatura cu ce va face din vara acestui an.

In ciuda afirmatiilor lui Messi, unul dintre candidatii la presedintia Barcelonei a dezvaluit ca starul este ca si plecat de pe Camp Nou. Agusti Benedito s-a declarat destul de pesimist in ceea ce priveste sansele ca argentinianul sa ramana in clubul blaugrana.

"Pastrarea lui Messi ar fi cea mai buna veste, dar nu sunt prea optimist. As fi vrut sa spun, in interviul de saptamana trecuta, ca vrea sa ramana la club, dar nu a facut-o, asa ca trebuie sa asteptam si sa vedem.

Adevarul e ca sunt pesimist. Trebuie sa va ganditi ca, in august, a spus ca vrea sa plece, dupa 20 de ani, si inca nu a specificat ce voia sa faca. Cel mai probabil scenariu este ca ne va parasi in vara.

Avand in vedere situatia clubului, cred ca este important pentru el sa ramana la Barca, din moment ce intelege cum vor fi urmatorii doi ani. Se afla aici de 20 de ani, este un fan al Barcei si cred ca el cunoaste situatia", a declarat Benedito, potrivit ESPN.

Jurnalistii din Spania noteaza ca Messi va lua o decizie dupa alegerile prezidentiale, programate pe 24 ianuarie, urmand a isi stabili planurile de viitor in functie de proiectul noului presedinte al Barcelonei.

Printre echipele care se afla pe urmele lui Lionel Messi se afla PSG, Manchester City sau Inter Miami, varianta MLS atragandu-le atentia jurnalistilor dupa ce argentinianul si-a cumparat o casa in America.