Barcelona vrea sa aduca un atacant cu o clauza de 100 de milioane de euro! Cine e jucatorul dorit de "catalani"

Barcelona vrea neaparat sa il transfere pe Ferran Torres, atacantul Valenciei, anunta Mundo Deportivo. Jucatorul intra in cateva luni in ultimul an de contract, iar acesta a refuzat deja sa isi prelungeasca intelegerea cu Valencia.

Barcelona e gata sa ofere 35 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Ferran Torres in vara, chiar daca atacantul are o clauza de reziliere de 100 de milioane. "Catalanii au incercat sa il transfere pe fotbalistul Valenciei si acum 2 ani in schimbul a 8 milioane de euro, dar jucatorul a refuzat atunci pentru ca ar fi urmat sa evolueze pentru echipa a doua a Barcelonei.

Valencia e nevoita sa il vand pe Torres pentru a nu-l pierde gratis un an mai tarziu. 20 de ani are atacantul care a reusit 5 goluri in 34 de evolutii in acest sezon.



Barcelona Valencia ferran torres