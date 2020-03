ULTIMA ORA | Ter Stegen s-a certat cu Leo Messi si vrea sa plece de la Barcelona! Anuntul momentului! Ce s-a intamplat

Ter Stegen vrea sa plece de la Barcelona.

Barcelona a fost invinsa de Real Madrid in EL Clasico, scor 0-2, prin golurile marcate de Vinicius si Mariano Diaz si au pierdut fotoliul de lider in La Liga. In ultimul timp au fost tot mai multe scandaluri la Barcelona, insa se pare ca a mai venit o lovitura pentru catalani. Portarul titular al echipei antrenate de Setien, Marc-Andre ter Stegen (28 de ani) se gandeste sa paraseasca Camp Nou in sezonul urmator.

Acest lucru a fost dezvaluit de jurnalistul Lluis Canut, in emisiunea El Club de la Mitjanit de la Radio Catalunya. Jurnalistul a spus ca recenut un coleg de-al sau s-a intalnit cu Ter Stegen pentru a-i propune sa scrie o carte despre perioada petrecuta de la FC Barcelona, dar portarul german a spus ca nu este sigur daca va mai ramane pe Camp Nou si sezonul viitor. Ter Stegen s-ar fi certat cu Leo Messi la un antrenament, iar cei doi si-ar fi adresat cuvinte grele. Mai mult de atat, portarul a fost nemultumit de faptul ca la finalul meciului cu Real Madrid nu a venit niciun coleg de-al sau sa il felicite pentru interventiile pe care le-a avut in fata celor de la Real Madrid, mai spune jurnalistul.



Tweet Barcelona la liga Ter Stegen Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!