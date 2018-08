Barcelona vinde cu 300.000.000 euro numele stadionului Camp Nou! Arena urmeaza sa intre intr-un proces de modernizare si marire

Oficialii Barcelonei asteapta inceperea procesului de modernizare si marire al arenei Nou Camp! In acest timp, ei discuta vanzarea numelui in schimbul unei sume uriase!

MARCA scrie ca oficialii Barcelonei sunt in discutii foarte avansate in privinta deciziei de vanzare a numelui stadionului si considera ca pot atrage o suma foarte mare.

Potrivit jurnalistilor spanioli, decizia de a trimite echipa sa faca cantonamente in SUA si in Asia are si motive financiare: Barca vrea sa acceseze piete financiare puternice precum SUA, China si Japonia.

MARCA mai scrie ca in Consiliul de Administratie al Barcelonei urmeaza sa se voteze asupra deciziei de a vinde numele stadionului cu 300 de milioane de euro!

Principalul sponsor al Barcelonei in acest moment este Rakuten, o companie japoneza de comert electronic.