UPDATE: Hagi da o mana de ajutorul clubului SSC Farul, in prag de desfiintare! Echipa va juca urmatorul meci de acasa pe stadionul Viitorului

SSC Farul Constanta, proaspat promovata in Liga a 2-a, s-ar putea retrage inainte de startul sezonului.

UPDATE: Gica Hagi da o mana de ajutor echipei SSC Farul. Stadionul Viitorului va fi pus la dispozitie, gratuit, pentru meciul pe care Farul il va juca in prima etapa din Liga 2, cu Timisoara.

"M-a sunat Hagi si mi-a spus ca si-a dat acceptul ca SSC Farul sa joace primul meci din Liga a 2-a, cel cu Timisoara, pe stadionul central din cadrul bazei Academiei Hagi. Am discutat telefonic si cu presedintele Farului, Marcel Lica, si ne vom intalni maine pentru a pune la punct toate detaliile tehnice."



"Vom pune la dispozitie stadionul fara probleme", a spus Paul Peniu, presedintele Academiei Hagi, pentru Gazeta Sporturilor.

STIREA INITIALA



Ceea ce parea povestea revenirii unui nume de traditie in fotbalul romanesc s-ar putea transforma intr-un esec, chiar inainte de startul sezonului din Liga a 2-a.

ProSport scrie ca sunt sanse foarte mari ca SSC Farul sa se retraga, sau chiar sa se desfiinteze, dupa o serie de evenimente care au dus la o situatie extrem de complicata.

Brandul "Farul" a fost cumparat recent de Ciprian Marica. Fostul atacant al nationalei Romaniei si-ar fi dorit o asociere cu actuala conducere a clubului, adica cu suporterii care s-au ocupat de infiintarea echipei.

Discutiile nu au dus la niciun rezultat, iar Marica este hotarat acum sa infiinteze un club separat, cu numele Farul Constanta. SSC Farul a fost notificata sa isi schimbe numele in cel mai scurt timp, pentru ca nu detine dreptul de a folosi aceasta marca.

Mai mult, Petre Grigoras, antrenorul care a promovat echipa in Liga a 2-a, a fost inlaturat de suporterii cu putere de decizie, iar Adrian Pitu si-a dat si el demisia din functia de presedinte al clubului.

In acest moment, SSC Farul nu are semnat un contract de inchiriere pentru stadion, iar Liga a 2-a incepe in cateva zile.