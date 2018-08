Un fost fotbalist la U Cluj si Rapid lasa fotbalul pentru afaceri la 29 de ani

Dupa retragerea din activitate, majoritatea fotbalistilor aleg sa devina antrenori sau conducatori de cluburi. Insa fostul jucator de la Rapid si Petrolul, Sebastian Cojocnean este exceptia de la regula.

Fortat sa se retraga la 30 de ani dupa o accidentare grava la genunchi, Cojocnean s-a apucat de afaceri la Cluj.

Te-ai lasat definitiv de fotbal?

Din pacate da. Am fost fortat sa iau aceasta decizie din cauza unei accidentari care a recidivat la genunchi.

Stiu ca te-ai apucat de antreprenoriat, dar n-ai luat in calcul pozitia de antrenor sau de conducator de club?

Nu vreau sa devin nici antrenor si nici presedinte de club. Dupa ce imi deschid oficial afacerile de la Cluj ma gandesc sa devin si agent de jucatori. Sa ma ocup mai mult de juniori ca sa incerc sa-i ajut cum pot. Sunt multi tineri romani care se pierd pentru ca sunt adusi multi straini de mana a 3-a, nici macar a 2-a. Si din pacate astfel se irosesc o multime de talente.

Cum este trecerea de la fotbalist la antreprenor?

A fost putin mai grea pentru mine pentru ca am renuntat la ceva ce am facut timp de 20 de ani.

Ofera-mi detalii despre business-urile pe care le incepi la Cluj.

Deschid la Cluj o sala de fitness, deci cumva o sa raman tot in lumea sportului. Sper ca in maxim o luna sa o deschid. Tot ce depinde de mine este gata, dar mai am de primit anumite autorizatii. In plus deschid alaturi de sotia mea un atelier de croitorie cu rochii de seara si costume.

Anumiti fotbalisti aleg sa-si deschida scoli de fotbal pentru a ramane aproape de fenomen. Avem exemplul lui Dani Coman, iar Eric de Oliveira a declarat recent ca doreste sa-si deschida o scoala de fotbal dupa retragerea din activitate. Tu iei in calcul un asemenea business?

Sincer nu m-am gandit niciodata la acest lucru, dar ii doresc mult succes lui Eric. Ma bucur ca vrea sa faca lucruri importante in Romania.

Care sunt obiectivele tale ca antreprenor?

Obiectivul meu este sa fac numele ambelor afaceri pe care le detin momentan cat mai cunoscut in Cluj-Napoca si nu numai.

Ce preferi intre costumul de antreprenor si imbracamintea sport a unui fotbalist?

Clar cea de fotbalist. Sa fii fotbalist e cel mai frumos lucru din lume.

Ai mai vorbit cu fostii coechipieri de la "U"? Daca nu te accidentai mergeai sa dai o mana de ajutor pentru promovarea in Liga I?

Mai tin legatura cu cativa dintre ei. Cu cei din Cluj mai ales. Cu siguranta daca eram dorit nu se punea problema sa nu merg. Pe aceasta cale le urez mult succes si sper sa promoveze. De altfel am pus si eu umarul la ultima promovarea a clujenilor in Liga 1.

In sezonul trecut ai evoluat pentru Pandurii Targu-Jiu. Cum a fost experienta de acolo?

Am mers la Pandurii doar pentru Emil Dica, dar din pacate situatia incerta de acolo m-a facut sa nu raman la gorjeni.

Cristian Sebastian Cojocnean

• Data nasterii: 14 februarie 1988

• Locul nasterii: Campia-Turzii

• Post: Mijlocas ofensiv

• Echipe: CS Otopeni (2004-2007), Poli Timisoara (2007-2009 - imprumuturi: Sportul Studentesc, Buftea, Gloria Buzau), U Cluj (2009-2012), Petrolul Ploiesti (2012-2013), Gaz Metan Medias (2013-2014), Rapid Bucuresti (2014-2015), Monza (2015), Ethnikos Achna (2015-2016), Enosis (2016-2017), Pandurii Targu-Jiu (2017-2018).