Scandal imens: Contra l-a dat afară din echipă! Scene șocante, sub ochii antrenorului român

Scandal imens: Contra l-a dat afară din echipă! Scene șocante, sub ochii antrenorului român Fotbal extern
SPORT.RO
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Cu o singură victorie în primele patru meciuri din noul sezon, tehnicianul de 50 de ani tocmai s-a legat la cap și cu o problemă disciplinară, creată de starul marocan al celor de la Al-Arabi.

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Cosmin Contratannanecontra
Din articol

Cosmin Contra (50 de ani) a venit cu „bagheta magică“ la Al-Arabi Doha, în octombrie 2025, însă, între timp, „vraja“ s-a cam dus.

Când a preluat una dintre echipele de tradiție din Qatar, Al-Arabi era ciuca bătăilor, pe penultimul loc al clasamentului. Venirea lui Contra a schimbat tot: 6 victorii în primele 6 partide! Firește, cu astfel de rezultate, Contra a primit, în debutul anului 2026, prelungirea contractului. Șefii au sperat că, sub comanda fostului selecționer, Al-Arabi va redeveni o echipă fruntașă din Qatar Stars League. Deocamdat însă, rezultatele din noul sezon sunt sub așteptări: o victorie cu ultima clasată Al-Sailiya și trei remize.

După ultima etapă, la Al-Arabi a apărut și un mare scandal. Pentru că, la cererea lui Contra, starul marocan al echipei, Oussama Tannane (32 de ani), a fost exclus din lot.

Tannane și-a scos tricoul și a dat cu el de pământ!

Sâmbătă, Tannane, transferat în vară, a lipsit de pe foaia de joc pentru meciul cu Qatar SC, scor 0-0. Absența marocanului a surprins. Pentru că, în precedentele trei partide, el fusese printre cei mai buni jucători ai lui Contra, contribuind la trei goluri. De fiecare dată însă, Tannane venise de pe bancă, în duelurile cu Shamal (2-2), Al-Duhail (1-1) și cu Al-Sailiya (2-0).

Jurnaliștii arabi au aflat, între timp, că acesta e și motivul pentru care mijlocașul ofensiv a „erupt“. La antrenamentul de vineri, ultimul înaintea meciului cu Qatar SC, Tannane, deja „fiert“ din cauza statutului său de rezervă, a avut o ieșire nervoasă în timpul unui joc-școală. Concret, marocanul și-a scos tricoul și a dat cu el de pământ, sub ochii lui Contra. Imediat, tehnicianul român l-a trimis pe elevul său la cabine. Apoi, a informat conducerea: Oussama Tannane, exclus din lot pentru meciul cu Qatar SC din motive disciplinare! Șefii lui Al-Arabi au aprobat hotărârea antrenorului.

Tannane, în fața unei situații neclare

Deocamdată, mijlocașul marocan a ratat un meci din campionat din cauza comportamentului său. Rămâne însă de văzut ce decizie va lua clubul, pe termen lung. Pentru că, potrivit presei arabe, Oussama Tannane poate rămâne cu excluderea sa din meciul cu Qatar SC, plus o amendă. În schimb, o decizie și mai dură ar atrage excluderea fotbalistului din lot și pentru meciul din cupă cu Al-Duhail (21 septembrie).

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