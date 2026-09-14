Scandal imens: Contra l-a dat afară din echipă! Scene șocante, sub ochii antrenorului român

Cosmin Contra (50 de ani) a venit cu „bagheta magică“ la Al-Arabi Doha, în octombrie 2025, însă, între timp, „vraja“ s-a cam dus.

Când a preluat una dintre echipele de tradiție din Qatar, Al-Arabi era ciuca bătăilor, pe penultimul loc al clasamentului. Venirea lui Contra a schimbat tot: 6 victorii în primele 6 partide! Firește, cu astfel de rezultate, Contra a primit, în debutul anului 2026, prelungirea contractului. Șefii au sperat că, sub comanda fostului selecționer, Al-Arabi va redeveni o echipă fruntașă din Qatar Stars League. Deocamdat însă, rezultatele din noul sezon sunt sub așteptări: o victorie cu ultima clasată Al-Sailiya și trei remize.

După ultima etapă, la Al-Arabi a apărut și un mare scandal. Pentru că, la cererea lui Contra, starul marocan al echipei, Oussama Tannane (32 de ani), a fost exclus din lot.

Tannane și-a scos tricoul și a dat cu el de pământ!