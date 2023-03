"PSG nu este o echipă". Verdict dur despre liderul din Ligue 1 din partea unui campion mondial 

PSG a fost eliminată pentru al doilea an consecutiv în optimile de finală ale competiției europene, în campionat a suferit numeroase înfrângeri, iar în Cupa Franței a fost eliminată de Olympique Marseille.

Fostul căpitan al Germaniei, Philipp Lahm, a făcut o analiză a situației de la campioana Franței, dezvăluind care sunt probleme cu care se confruntă echipa.

"La Munchen, echipa nu a arătat deloc clasă, așa cum ar fi trebuit să o facă cu jucătorii excepționali pe care îi are. Nu a fost decât o mare decepție. Dar nu a mai reprezentat o mare surpriză, deoarece eliminarea lui PSG din primele faze se întâmplă de câteva sezoane. Este un club care are o problemă de fond. Echipa nu joacă deloc inspirat și are prestații oscilante.

Verratti reprezintă un simbol pentru PSG. Nici defensiva, nici mijlocașii, nici atacanții nu au s-au dezvoltat din punct de vedere colectiv. Sergio Ramos, altă dată inima defensivei, arată încă ce poate, dar e izolat pe teren. PSG nu este o echipă", a declarat Philipp Lahm, pentru Die Zeit.

Decizia luată de PSG în privința lui Christophe Galtier



Zvonurile potrivit cărora Galtier ar urma să fie înlocuit s-au intensificat după eliminarea din Champions League în fața lui Bayern Munchen, iar în spațiul public au apărut mai multe variante, printre care și Thomas Tuchel. Chiar și așa, jurnalistul Arthur Perrot de la RMC Sport scrie că PSG nu plănuiește, momentan, să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Cel mai probabil, Christophe Galtier va încheia sezonul ca antrenor al Parisului. Momentan, conducerea clubului nu are variante pentru înlocuirea sa și nu ar vrea să ia o decizie în grabă, astfel că tehnicianul poate pregăti în liniște finalul acestui sezon.