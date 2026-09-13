FCSB l-a împrumutat pe jucătorul de 23 de ani până la finalul sezonului la echipa la care antrenează Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Probleme pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii

Chiar în ziua în care Tavi Popescu și-a luat zborul spre Grecia, Levadiakos se duelează cu Kifisia în etapa a patra din campionat.

Echipa lui Charalambous și a lui Pintilii este ultima clasată, fără nicio victorie în primele trei meciuri, cu opt goluri primite, dar fără gol marcat. Problemele pot deveni și mai mari pentru foștii antrenori de la FCSB.

Pentru meciul cu Kifisia, Levadiakos nu se poate baza pe unul dintre jucători. Fundașul central de 26 de ani Panagiotis Liagas, care este și căpitanul lui Levadiakos, este indisponibil din cauza unei accidentări.

Produs al academiei lui Levadiakos, Liagas a fost integralist în primele trei meciuri ale sezonului.

Un milion de euro este cota de piață a lui Panagiotis Liagas

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