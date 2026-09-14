Băluță, Costin și Briceag, printre jucătorii aduși recent

Chindia Târgoviște a făcut câteva transferuri interesante în această perioadă de mercato, aducând jucători cu experiență, precum Alexandru Băluță, Cristian Neguț, Samuel Asamoah, Cristian Costin, Marius Briceag sau Sekou Camara. În acest moment, "roș-albaștrii" au al doilea cel mai scump lot din Liga 2, cu o valoare totală de 4.10 milioane de euro, doar Concordia Chiajna având un grup mai bine cotat (4.90 milioane de euro).

În acest moment, echipa antrenată de Leo Grozavu ocupă locul al șaselea în clasamentul Ligii 2, cu 12 puncte acumulate în 7 meciuri jucate, dar CSM Slatina și SC Popești Leordeni, echipe mai bine clasate, nu au drept de promovare în prima divizie. Dâmbovițenii au început mai greu campionatul, dar și-au revenit pe parcurs, după ce au acumulat patru victorii (3-1 cu Metaloglobus / 3-0 cu CS Afumați / 3-1 cu Metalul Buzău / 4-0 cu CSC Șelimbăr) și trei înfrângeri (0-1 cu Poli Timișoara / 1-2 cu CS Dinamo / 2-3 cu CSM Slatina). Echipa joacă ofenisiv și are un golaveraj 16-8. De asemenea, Chindia s-a calificat în faza grupelor Cupei României 2026-2027, unde face parte din Grupa D (0-1 cu FC Voluntari / va mai juca cu FC Dinamo și Sporting Liești).

Transferurile efectuate de Chindia în această perioadă de mercato

În această vară, Chindia Târgoviște i-a adus pe Arsenie Mocan (FC Bihor / 25.000 euro), Samuel Asamoah (Guangxi Pingguo / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Cristian Neguț (FC Hermannstadt / gratis), Alexandru Băluță (Boluspor / gratis), Vlad Bogdan (ASA Tg. Mureș / gratis), Valentin Dumitrache (FC Dinamo / gratis), Marius Briceag (CFC Argeș / gratis), Saeed Issah (FC Hermannstadt / gratis), Sekou Camara (Steaua / gratis), Totti (Yeclano Deportivo / gratis), Xavi Estacio (CS Tunari / gratis), Nicolas Căușanu (CSM Vaslui / gratis), Mario Vladu (CSM Rm. Vâlcea / gratis), Raul Gherman (CS Dinamo / gratis) și Florin Gașpăr (CSU Criaova / împrumutat).

Din lotul folosit în sezonul trecut au rămas la echipă portarul George Isvoranu și jucătorii de câmp Daniel Celea, Răzvan Tamași, Dylan Mboumbouni, Amir Bilali, Mario Brumă, Kevin Doukoure, Bogdan Petre, Doru Popadiuc, Iulian Roșu, Georgian Honciu, Damian Băicoianu și Rareș Mihai.

Un prim "11" posibil poate arăta ca al unei echipe de Liga 1, în formula Arsenie Mocan - Florin Gașpăr (Cristian Costin), Dylan Mboumbouni (Amir Bilali), Daniel Celea, Marius Briceag - Kevin Doukoure, Totti (Iulian Roșu) - Alexandru Băluță, Georgian Honciu, Cristian Neguț - Sekou Camara (Valentin Dumitrache).

Foto - AFC Chindia Oficial (FB)