Barcelona si-a gasit golgeter in cazul ratarii transferului lui Haaland! Ce monstru din Italia vor sa transfere pe Camp Nou

Barcelona este cu ochii pe Haaland, insa are in vizor si alti fotbalisti importanti.

Tinand cont de lupta intensa care se da pentru semnatura norvegianului de 20 de ani, catalanii au pus ochii si pe alti atacanti. Una dintre tintele oficialilor de pe Camp Nou este Romelu Lukaku, care este dorit si de Chelsea sau Real Madrid.

Fotbalistul lui Inter a reusit in acest sezon 26 de goluri si 7 pase decisive, fiind golgeterul liderului din Serie A, iar potrivit jurnalistilor de la Mundo Deportivo nu este interesat sa plece de la Milano.

Italienii ar putea fi, insa, nevoiti sa transfere cativa jucatori in aceasta vara pentru a compensa pierderile suferite in ultimul an, care se ridica la circa 140 de milioane de euro.

Pentru a se asigura ca Lukaku nu va putea fi accesibil pentru orice echipa, sefii lui Inter i-au stabilit lui Lukaku pretul de 120 de milioane de euro.