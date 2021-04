Amenzile primite de Zlatan si Lukaku dupa ce erau sa se ia la bataie vor fi donate! Anuntul comun facut de Inter si Milan

Inter si Milan au cazut de acord sa doneze sumele pe care Romeo Lukaku (Inter) si Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) le vor plati ca amenzi in urma incidentului pe care l-au avut la partida directa din Cupa, de pe 26 ianuarie. Ambii au fost penalizati, dupa ce au fost la un pas sa se ia la bataie!

La derby-ul jucat in Cupei Italiei acum doua luni, Lukaku si Ibrahimovic au trecut milimetric pe langa o ciocnire fizica. Inainte de pauza meciului, Lukaku si Zlatan au avut un conflict care a tinut ulterior primele pagini ale ziarelor. Cei doi s-au imbrancit, iar Lukaku l-a injurat pe atacantul suedez si pe sotia sa.



