Gruparea roș-albastră va primi vizita formației din Grant duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



În turul sezonului regulat, cele două cluburi s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și duelul din această seară. Atunci, tabela de marcaj a indicat 2-2 la capătul celor 90 de minute, pe un stadion plin de rapidiști.



Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start



Rapid va evolua cu obișnuitul 4-3-3 în derby-ul cu FCSB, cu Marian Aioani în poartă. Cristi Manea, Denis Ciobotariu, Kramer și Andrei Borza au fost selectați de Gâlcă în compartimentul defensiv.



Linia mediană este formată din Tobias Christensen, Kader Keita și Cătălin Vulturar, în timp ce ”tripleta” ofensivă rămâne Alexandru Dobre, Elvir Koljic și Claudiu Petrila.



Două schimbări a efectuat Gâlcă față de precedentul duel din Superliga, cu Oțelul: Andrei Borza, titular pe postul de fundaș stânga, și Cătălin Vulturar, la mijloc, care nu a mai fost titular de la eșecul cu 3-0 în fața lui CFR Cluj. A bifat însă două reprize cu Oțelul și FC Argeș (cupă).



Antoine Baroan, Borisav Burmaz, Drilon Hazrollaj, Mendes și Alexandru Pașcanu sunt absenții de la Rapid. În afară de Baroan, exclus de Gâlcă din lot, restul sunt accidentați.

