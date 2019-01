Ce nebunie de meci in Cupa Spaniei! Barcelona intoarce scorul cu Sevilla: Banega a ratat incredibil un penalty

Barcelona incearca calificarea in semifinalele Cupei Spaniei.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa 0-2 in tur, catalanii pareau ca au o misiune dificila in returul contra Sevillei, insa Barca a reusit sa egaleze situatia la general dupa doar o repriza.

Coutinho a deschis scorul rapid, din penalty, in minutul 12. Sevilla a avut sansa egalarii, tot din penalty, dar Banega a ratat lovitura de pedeapsa in minutul 25. Rakitic a facut 2-0 in minutul 32.

Spectacolul a continuat si in repriza a doua! Coutinho a reusit dubla in minutul 53, iar Sergi Roberto a marcat pentru 4-1 dupa doar un minut. Arana a marcat golul de onoare al celor de la Sevilla in minutul 67.