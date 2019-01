Un jucator al Barcelonei risca pana la 12 ani de inchisoare! S-a batut intr-un club de noapte! "Impusca-ma daca vrei!"

Arda Turan a avut o altercatie intr-un club de noapte.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45!

Barcelona l-a imprumutat pe Arda Turan in Turcia, la Basaksehir, iar mijlocasul are mari probleme. Turan risa pana la 12 ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a avut o altercatie cu un cunoscut cantaret intr-un club de noapte.

Internationalul turc este acuzat de hartuire, provocarea unor rani in mod intentionat si folosirea unei arme de foc, pentru a crea panica. Conform presei din Turcia, scandalul a pornit dupa ce fotbalistul a abordat-o pe sotia cantaretului Berkay Sahin, Ozlem Ada.

"Esti foarte draguta. Daca nu erai casatorita, nu te-as fi ratat", i-ar fi spus Turan acesteia, conform artistului.

Berkay Sahin a vrut atunci sa il confrunte pe Arda Turan, insa s-a ales cu nasul rupt si a ajuns la spital impreuna cu sotia sa. Fotbalistul s-a prezentat la spital cu o arma in mana, incercand sa isi ceara scuze: "Impusca-ma daca vrei".

Cantaretul nu a folosit arma, insa dupa cateva minute de discutii, Arda Turan a luat pistolul si a tras in podea, cauzand panica in spital. Sahin risca si el sa primeasca o pedeapsa, fiind acuzat ca l-a atacat si jignit pe fotbalist. Artistul poate primi pana la 2 ani de inchisoare.

Evenimentul se petrecea in octombrie 2018, iar in timpul procesului, Arda Turan a declarat ca salariul sau lunar ajunge in jurul a 50,000 de euro. Basaksehir l-a amendat pe mijlocas cu 370,000 de euro si asteapta verdictul in cazul sau. Pana atunci, fotbalistul este pastrat in lot.