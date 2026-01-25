Barcelona a învins, duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Real Oviedo, în etapa a 21-a din La Liga.

Prima repriză s-a încheiat fără gol marcat pe Camp Nou, dar catalanii au reuşit să dechidă scorul în minutul 52, prin Dani Olmo, cu un şut din interiorul careului. După cinci minute, Barcelona a lovit din nou. Raphinha a profitat de o greşeală a căpitanului oaspeţilor, David Costas, a scăpat singur și l-a lobat pe Escandell, pentru 2-0. Potrivit news.ro, Lamine Yamal (foto) a stabilit rezultatul final dintr-o semifoarfecă, în minutul 77. Barcelona – Real Oviedo s-a terminat 3-0.

Echipa lui Hansi Flick e lider, cu 52 de puncte, la un punct de Real Madrid, în timp ce Real Oviedo e ultima, cu 13 puncte.

