Lovitură după lovitură pentru Barcelona! Un titular e OUT
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la FC Barcelona, a suferit o accidentare care îl va ține departe de gazon în următoarea perioadă.

Joan Garcia Barcelona
Goalkeeper-ul a fost transferat în vară de la Espanyol și a devenit rapid titular incontestabil în echipa lui Hansi Flick. Până acum, Garcia a fost utilizat în toate meciurile din La Liga, dar și în partida din Champions League.

Joan Garcia, OUT de la Barcelona!

Doar că gruparea catalană va trebui să se descurce fără Joan Garcia în următoarea perioadă. Acesta va fi supus unei artroscopii, urmând să stea departe de gazon pentru o perioadă cuprinsă între patru și șase săptămâni, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, Garcia va rata, în mod sigur, meciul dintre Barcelona și PSG din UEFA Champions League, programat pe 1 octombrie. De asemenea, acesta este în pericol de a rata și meciul cu Olympiakos, de pe 21 octombrie.

Și Gavi e indisponibil până în noiembrie

„Pentru a garanta cea mai bună recuperare și o revenire rapidă pe teren, Gavi va fi supus marți unei artroscopii, sub supravegherea staffului medical al clubului”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei.

Internaționalul spaniol va rata astfel toate meciurile din octombrie și e așteptat să revină pe gazon abia spre finalul lui noiembrie.

