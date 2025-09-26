Lovitură după lovitură pentru Barcelona! Un titular e OUT

Goalkeeper-ul a fost transferat în vară de la Espanyol și a devenit rapid titular incontestabil în echipa lui Hansi Flick. Până acum, Garcia a fost utilizat în toate meciurile din La Liga, dar și în partida din Champions League.



Joan Garcia, OUT de la Barcelona!



Doar că gruparea catalană va trebui să se descurce fără Joan Garcia în următoarea perioadă. Acesta va fi supus unei artroscopii, urmând să stea departe de gazon pentru o perioadă cuprinsă între patru și șase săptămâni, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.



Astfel, Garcia va rata, în mod sigur, meciul dintre Barcelona și PSG din UEFA Champions League, programat pe 1 octombrie. De asemenea, acesta este în pericol de a rata și meciul cu Olympiakos, de pe 21 octombrie.

