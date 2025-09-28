Fosta iubită a lui Lamine Yamal, Fati Vazquez (foto, stânga), a făcut numeroase dezvăluiri despre viaţa intimă a tânărului jucător de la Barcelona.

„Lamine Yamal nu este atât de modest. Am ieşit cu el şi cred că nu este bine sfătuit. Am cunoscut cercul său apropiat şi, după felul în care îl ghidează, nu cred că este sfătuit corect şi nici că ia deciziile potrivite”, a declarat influencerul spaniol de 30 de ani.

„Nu mi se pare normal ca la vârsta lui să mergi la cluburi, la petreceri sau să duci zece fete pe o barcă în Ibiza”, a continuat Vazquez, potrivit news.ro.

„Era evident că paparazzi îl vor prinde într-un loc atât de popular precum Ibiza! Înainte să iasă cu mine, Lamine Yamal ieşise cu o altă fată cu o zi înainte. Mi-am dat seama de asta datorită unor fotografii pe care le-am publicat, iar fata aceea m-a sunat şi mi-a spus: <<Ai fost cu el? Am plecat cu o zi înainte să ajungi tu>>. Agentul lui Lamine ţine un calendar pentru el, organizând zilele cu fetele cu care vrea să iasă. Are un calendar cu fete. În fiecare zi, una nouă”, a afirmat Fati.

Ea a comentat şi relaţia jucătorului din prezent, cu cântăreaţa Nicki Nicole. „Nu cred că există dragoste adevărată în relaţia lui cu Nicki Nicole. Cred că el este foarte îndrăgostit de ea, dar ea nu este. Cred că ea este acolo pentru că îi este avantajos”, a concluzionat fosta iubită a catalanului.

