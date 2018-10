BARCELONA - REAL MADRID | Valverde a decis primul 11! Cine ii ia locul lui Messi il El Clasico

Duminica va avea loc primul El Clasico fara Messi si Ronaldo dupa 12 ani!

Cu Messi accidentat, Barca primeste vizita Realului aflat in cel mai prost moment din ultimii ani. madridlenii se afla pe locul 7 si au trecut printr-o serie de 5 meciuri fara victorie.

Sport.es anunta ca Ernesto Valverde a decis deja cine va juca in locul lui Messi si stie chiar toata echipa de start. Este acelasi 11 folosit in partida cu Inter Milano din Champions League, castigata cu 2-0. Rafinha este cel care i-a luat locul lui Messi chiar a marcat. Acum se va duela cu marea rivala din campionat.

La mijloc va continua si brazilianul Arthur, ovationat la scena deschisa pe Camp Nou in partida cu Inter. E considerat urmasul lui Xavi si si-a asigurat locul de titular si el in El Clasico.

In aparare, Langlet va forma din nou cuplu cu Pique, in urma accidentarii lui Umtiti.



Iata cum va arata echipa Barcei in El Clasico:



Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Rafinha, Luis Suárez y Coutinho.