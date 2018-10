Fiul lui Messi e fan Ronaldo? Ce a putut sa deseneze in timp ce se afla pe Camp Nou la meciul cu Inter. VIDEO

Fiul lui Messi a fost atractia serii alaturi de tatal sau pe Camp Nou, la meciul cu Inter Milano.

Accidentat la mana, Leo Messi a stat in tribune alaturi de fiul sau cel mare, Thiago, la partida castigata de colegii sai cu 2-0 in grupele Champions League.

Thiago s-a plictisit la un moment dat si a inceput sa desenze, apoi i-a aratat tatalui sau creatia sa: emblema lui Juventus. Este cunoscut faptul ca fiul lui Ronaldo este fan Messi, iar acum italienii se gandesc ca poate fiul cel mare al lui Messi il admira pe Cristiano.

Duminica are loc primul El Clasico din Spania dupa 12 ani fara Messi si Ronaldo pe teren. Portughezul a plecat de la Real, in timp ce Messi este in continuare accidentat.