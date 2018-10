FAZA SERII in Champions League: Brozovic s-a aruncat SUB zid si i-a furat golul lui Suarez. Reactia lui Messi :)

Marcelo Brozovic a fost inventiv la o lovitura libera executata de Luis Suarez. S-a aruncat sub zid in ultima clipa, aticipand astfel sutul pe jos al atacantului uruguayan.

Fara interventia lui Brozovic, mingea s-ar fi dus excelent, Suarez reusise sa pacaleasca zidul.

Marcelo Brozovic's homework:

- Watch Barcelona free-kicks ????

- Come up with an idea to stop them ????

Lionel Messi ???? pic.twitter.com/8m7weTMWMz